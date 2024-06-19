"Шахеды" долетели на Львовщину, работала ПВО
Среда, 19 июня 2024, 03:21
На Львовщине в ночь на среду работала противовоздушная оборона по вражеским "Шахедам".
Источник: председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, мэр Львова Андрей Садовый
Детали: Козицкий сообщал о "Шахедах" в области, которые движутся в направлении Львова, а позже - о вражеском беспилотнике в окрестностях Львова.
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Мэр города Андрей Садовый сообщил о "Шахедах" в регионе и попросил не снимать работу ПВО.
#Львів— Андрій Садовий (@AndriySadovyi) June 19, 2024
4 шахеди в нашому регіоні.
Двоє з них кружляють на межі міста.
Можлива робота ППО. Прошу не знімати і залишатись у безпечному місці!
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Обновлено: В 3:35 на Львовщине отменили воздушную тревогу.