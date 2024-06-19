Сили оборони за добу знешкодили 1130 окупантів і знищили 48 артсистем
Середа, 19 червня 2024, 07:17
Збройні сили України продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії − лише за минулу добу відмінусували 1 130 окупантів та десятки одиниць ворожої техніки.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 19.06.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 529 750 (+1 130) осіб,
- танків − 7 984 (+10) од,
- бойових броньованих машин − 15 319 (+12) од,
- артилерійських систем − 14 007 (+48) од,
- РСЗВ − 1 104 (+0) од,
- засобів ППО − 857 (+4) од,
- літаків − 359 (+0) од,
- гелікоптерів − 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 11 221 (+34) од,
- крилатих ракет − 2 297 (+0) од,
- кораблів/катерів − 28 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 19 078 (+47) од,
- спеціальної техніки − 2 351 (+7) од.
Дані уточнюються.