Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

25.06

Банківський форум

Сили оборони за добу знешкодили 1130 окупантів і знищили 48 артсистем

Ірина БалачукСереда, 19 червня 2024, 07:17
Сили оборони за добу знешкодили 1130 окупантів і знищили 48 артсистем
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Збройні сили України продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії − лише за минулу добу відмінусували 1 130 окупантів та десятки одиниць ворожої техніки.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 19.06.24 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу − близько 529 750 (+1 130) осіб,
  • танків − 7 984 (+10) од,
  • бойових броньованих машин − 15 319 (+12) од,
  • артилерійських систем − 14 007 (+48) од,
  • РСЗВ − 1 104 (+0) од,
  • засобів ППО − 857 (+4) од,
  • літаків − 359 (+0) од,
  • гелікоптерів − 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 11 221 (+34) од,
  • крилатих ракет − 2 297 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 28 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 19 078 (+47) од,
  • спеціальної техніки − 2 351 (+7) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Звільнили поліцейського, який був з Тищенком під час конфлікту в Дніпрі

Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля на Андрія Гнатова

Новоспечені аспіранти-контрактники не матимуть відстрочки: МОН оновило правила вступу

У вівторок графіки відключень світла діятимуть цілодобово

ЗМІ: Власник Telegram-каналу "Джокер" змінює дорогі автівки, має охорону і підозріло виїжджає за кордон

Міноборони: У "Резерв+" цього літа можуть запустити автоматичне надання відстрочки

Усі новини...
Росія
Дрони атакували нафтобазу в Тамбовській області РФ: горить резервуар − росЗМІ
ЗМІ: Німеччина продовжує гальмувати новий пакет санкцій проти РФ
Окупанти пошкодили теплоелектростанцію ДТЕК і поранили 3 енергетиків
Останні новини
22:21
ОновленоУ російській Саваслейці втретє за вечір злітав МіГ-31К – була оголошена повітряна тривога
22:19
Жителі ТОТ мають звернутися до Пенсійного фонду для продовження субсидій
22:12
Кортеж Орбана в Німеччині потрапив в аварію, загинув поліцейський
21:53
Вдруге за вечір в Україні була повітряна тривога через зліт винищувача МіГ-31К 
21:50
ЄВРО-2024Яремчук — про матч із Бельгією: Ми повинні зробити щось неймовірне
21:49
Пишний і Марченко підписали кредитну угоду до Ukraine Facility
21:23
ЗМІ: США оголосять про пакет військової допомоги Україні на $150 млн
21:22
Дніпровських комунальників та підприємців підозрюють у розтраті 6 мільйонів на паркуванні
21:21
ЗМІ: Звільнили поліцейського, який був з Тищенком під час конфлікту в Дніпрі
21:21
Жінки в США мають лише третину від пенсійних заощаджень чоловіків – опитування
Усі новини...
Реклама:
Реклама: