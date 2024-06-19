Силы обороны за сутки обезвредили 1130 оккупантов и уничтожили 48 артсистем
Среда, 19 июня 2024, 07:17
Вооруженные силы Украины продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки отминусовали 1 130 оккупантов и десятки единиц вражеской техники.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 19.06.24 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава − около 529 750 (+1 130) человек,
- танков − 7 984 (+10) ед,
- боевых бронированных машин − 15 319 (+12) ед,
- артиллерийских систем − 14 007 (+48) ед,
- РСЗО − 1 104 (+0) ед,
- средств ПВО − 857 (+4) ед,
- самолетов − 359 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 11 221 (+34) ед,
- крылатых ракет − 2 297 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 19 078 (+47) ед,
- специальной техники − 2 351 (+7) ед.
Данные уточняются.