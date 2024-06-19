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Силы обороны за сутки обезвредили 1130 оккупантов и уничтожили 48 артсистем

Ирина БалачукСреда, 19 июня 2024, 07:17
Силы обороны за сутки обезвредили 1130 оккупантов и уничтожили 48 артсистем
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Вооруженные силы Украины продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки отминусовали 1 130 оккупантов и десятки единиц вражеской техники.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 19.06.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 529 750 (+1 130) человек,
  • танков − 7 984 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин − 15 319 (+12) ед,
  • артиллерийских систем − 14 007 (+48) ед,
  • РСЗО − 1 104 (+0) ед,
  • средств ПВО − 857 (+4) ед,
  • самолетов − 359 (+0) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 11 221 (+34) ед,
  • крылатых ракет − 2 297 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 19 078 (+47) ед,
  • специальной техники − 2 351 (+7) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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