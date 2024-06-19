Росіяни вночі обстріляли Херсон: поранена жінка, вирували пожежі

У ніч на 19 червня російські окупанти обстріляли місто Херсон, у результаті атаки горіли приватні житлові будинки, одна людина дістала поранення.

Джерело: начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram

Пряма мова Мрочка: "Вночі армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега кілька разів атакувала Херсон. Під вогнем були житлові квартали міста. У Корабельному та Дніпровському районах зафіксовані влучання у будинки".

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Деталі: Голова МВА додав, що у приватному секторі внаслідок ворожих обстрілів виникли кілька пожеж, їх оперативно загасили.

"Легкі поранення отримала жінка. Їй надана медична допомога", − підсумував Мрочко.