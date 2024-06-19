Россияне ночью обстреляли Херсон: ранена женщина, бушевали пожары

В ночь на 19 июня российские оккупанты обстреляли город Херсон, в результате атаки горели частные жилые дома, один человек получил ранения.

Источник: начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram

Прямая речь Мрочко: "Ночью армия РФ с временно оккупированного левого берега несколько раз атаковала Херсон. Под огнем были жилые кварталы города. В Корабельном и Днепровском районах зафиксированы попадания в дома".

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Детали: Глава ГВА добавил, что в частном секторе в результате вражеских обстрелов возникли несколько пожаров, их оперативно потушили.

"Легкие ранения получила женщина. Ей оказана медицинская помощь", − подытожил Мрочко.