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Россияне ночью обстреляли Херсон: ранена женщина, бушевали пожары

Ирина БалачукСреда, 19 июня 2024, 08:14
Россияне ночью обстреляли Херсон: ранена женщина, бушевали пожары
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

В ночь на 19 июня российские оккупанты обстреляли город Херсон, в результате атаки горели частные жилые дома, один человек получил ранения.

Источник: начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram 

Прямая речь Мрочко: "Ночью армия РФ с временно оккупированного левого берега несколько раз атаковала Херсон. Под огнем были жилые кварталы города. В Корабельном и Днепровском районах зафиксированы попадания в дома".

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Детали: Глава ГВА добавил, что в частном секторе в результате вражеских обстрелов возникли несколько пожаров, их оперативно потушили.

"Легкие ранения получила женщина. Ей оказана медицинская помощь", − подытожил Мрочко.

Темы: Херсонвойна
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