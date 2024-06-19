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Генштаб: від початку доби було вже 42 боєзіткнення, найбільше — на Покровському напрямку

Анастасія ПроцСереда, 19 червня 2024, 11:30
Генштаб: від початку доби було вже 42 боєзіткнення, найбільше — на Покровському напрямку
фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти атакують по всій лінії фронту, з початку доби відбулося 42 бойових зіткнення. На Покровському напрямку окупанти здійснили вже 13 спроб прорвати оборонні рубежі.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 10.00 19 червня 

Дослівно: "Від початку цієї доби вже відбулося 42 бойових зіткнення. По позиціях наших військ та населених пунктах ворог завдав шість авіаційних ударів дванадцятьма КАБами, застосував 41 дрон-камікадзе та здійснив понад 600 обстрілів".

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Деталі: На Харківському напрямку штурмова дія окупантів поблизу населеного пункту Липці успіху не мала, триває бій в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку тривають чотири бойових зіткнення неподалік Піщаного, Степової Новоселівки та Кругляківки. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку загарбники п’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Невського та Тернів. Ситуація напружена. Бойові дії тривають.

ВІДЕО ДНЯ

На Краматорському напрямку від початку доби вже відбулося дев’ять бойових зіткнень. Дві атаки російських окупантів українські захисники відбили біля Нового та Кліщіївки. Продовжуються сім боєзіткнень в районах Калинівки, Нового та Іванівського.

За ранок 18 червня на Покровському напрямку окупанти здійснили вже 13 спроб прорвати наші оборонні рубежі неподалік Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Новоселівки Першої. 

"Вісім атак відбито підрозділами Сил оборони, ще п’ять – тривають. Українські воїни вживають заходів щодо недопущення просування російського агресора в глибину нашої території", − повідомили у Генштабі.

На Курахівському напрямку невдачі зазнала атака ворога неподалік Парасковіївки. Напружена ситуація залишається в районі Красногорівки, де на даний час тривають три боєзіткнення.

На Времівському напрямку успіху не мали штурмові дії агресора поблизу Рівнополя. Ще одна атака триває біля Урожайного. Втрат позицій не допущено.

Також російські окупанти невдало атакували українські підрозділи в районі Малої Токмачки на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку без успіху завершилась спроба загарбників відтіснити наших воїнів з лівобережної частини Дніпра.

Теми: ГенштабЗбройні силивійна
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