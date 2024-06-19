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Генштаб: с начала суток было уже 42 боестолкновения, больше всего — на Покровском направлении

Анастасия ПроцСреда, 19 июня 2024, 11:30
Генштаб: с начала суток было уже 42 боестолкновения, больше всего — на Покровском направлении
фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты атакуют по всей линии фронта, с начала суток произошло 42 боевых столкновения. На Покровском направлении оккупанты совершили уже 13 попыток прорвать оборонительные рубежи.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 10.00 19 июня

Дословно: "С начала этих суток уже произошло 42 боевых столкновения. По позициям наших войск и населенных пунктах враг нанес шесть авиационных ударов двенадцатью КАБами, применил 41 дрон-камикадзе и совершил более 600 обстрелов".

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Детали: На Харьковском направлении штурмовое действие оккупантов вблизи населенного пункта Липцы успеха не имело, продолжается бой в районе Волчанска.

На Купянском направлении продолжаются четыре боевых столкновения неподалеку Песчаного, Степной Новоселовки и Кругляковки. Ситуация контролируемая.

На Лиманском направлении захватчики пять раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Невского и Тернов. Ситуация напряженная. Боевые действия продолжаются.

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На Краматорском направлении с начала суток уже произошло девять боевых столкновений. Две атаки российских оккупантов украинские защитники отбили у Нового и Клещеевки. Продолжаются семь боестолкновений в районах Калиновки, Нового и Ивановского.

За утро 18 июня на Покровском направлении оккупанты совершили уже 13 попыток прорвать наши оборонительные рубежи неподалеку Новоалександровки, Калинового, Сокола и Новоселовки Первой.

"Восемь атак отражены подразделениями Сил обороны, еще пять - продолжаются. Украинские воины принимают меры по недопущению продвижения российского агрессора в глубину нашей территории", - сообщили в Генштабе.

На Кураховском направлении неудачу потерпела атака врага неподалеку Парасковиевки. Напряженная ситуация остается в районе Красногоровки, где в настоящее время продолжаются три боестолкновения.

На Времовском направлении успеха не имели штурмовые действия агрессора вблизи Ровнополя. Еще одна атака продолжается возле Урожайного. Потерь позиций не допущено.

Также российские оккупанты неудачно атаковали украинские подразделения в районе Малой Токмачки на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении без успеха завершилась попытка захватчиков оттеснить наших воинов с левобережной части Днепра.

Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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