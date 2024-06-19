Третя штурмова виклала відео знищення 250 окупантів на Харківщині

Захисники третьої окермої штурмової бригади опублікували відеопідтвердження знищення 250 окупантів на Харківщині.

Джерело: 3-тя ОШБ

Дослівно: "250 двохсотих під*рів – і це тільки зафіксовані.

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Розпочинаємо публікувати пруфи знищених нами кацапів. Випалені, розібрані на шматки й назавжди ліквідовані бійцями Третьої штурмової на Харківщині".

Деталі: Бійці відзначили, що так цілий травень бив росіян дронами, кулеметами і гранатами один з батів бригади – 1-й механізований.