Третья штурмовая выложила видео уничтожения 250 оккупантов на Харьковщине
Среда, 19 июня 2024, 11:57
Защитники третьей окермои штурмовой бригады опубликовали видеоподтверждение уничтожения 250 оккупантов на Харьковщине.
Источник: 3-я ОШБ
Дословно: "250 двухсотых пид*ров - и это только зафиксированные.
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Начинаем публиковать пруфы уничтоженных нами кацапов. Выжженные, разобранные на куски и навсегда ликвидированы бойцами Третьей штурмовой на Харьковщине".
Детали: Бойцы отметили, что так целый май бил россиян дронами, пулеметами и гранатами один из батов бригады - 1-й механизированный.