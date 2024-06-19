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Третья штурмовая выложила видео уничтожения 250 оккупантов на Харьковщине

Алена МазуренкоСреда, 19 июня 2024, 11:57
Третья штурмовая выложила видео уничтожения 250 оккупантов на Харьковщине
иллюстративное фото 3-я ОШБ

Защитники третьей окермои штурмовой бригады опубликовали видеоподтверждение уничтожения 250 оккупантов на Харьковщине.

Источник: 3-я ОШБ 

Дословно: "250 двухсотых пид*ров - и это только зафиксированные.

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Начинаем публиковать пруфы уничтоженных нами кацапов. Выжженные, разобранные на куски и навсегда ликвидированы бойцами Третьей штурмовой на Харьковщине".

Детали: Бойцы отметили, что так целый май бил россиян дронами, пулеметами и гранатами один из батов бригады - 1-й механизированный.

Темы: Харьковская областьвойнаоккупация
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