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Вийшов запитати, як проїхати до Кліщіївки: бійці розповіли, як захопили танк-сарай і полонили росіян

Ірина БалачукСереда, 19 червня 2024, 12:33
Вийшов запитати, як проїхати до Кліщіївки: бійці розповіли, як захопили танк-сарай і полонили росіян
Боєць ЗСУ та полонений окупант. Скриншот з відео

Двоє бойових медиків 244 батальйону тероборони ЗСУ 112ї окремої бригади взяли у полон механіка-водія російського танка-сарая, про який повідомлялося раніше, коли окупант заблукав і підійшов до них спитати, як проїхати до Кліщіївки.

Джерело: 112 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ у Facebook

Дослівно 112 бригада: "Ворожий "танк-сарай", який розлетівся 17 червня мережею, − слугував лише бронетранспортером для перевезення особового складу, бо гармата в ньому не працювала. Блукаючи вночі в районі Кліщіївки він побачив нашу М113 ("Мку") з 2 батальйону 5-ї окремої штурмової Київської бригади і, подумавши, що то свої, став їхати за нею. "Мка" трохи здивувались, що за нею ганяється танк і може стрельнути і тому сховалась в посадку. Танк доїхав до посадки і механ вийшов запитати, як проїхати до Кліщіївки".

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Деталі: Повідомляється, що в той час з "Мки" вийшли бойові медики 244 батальйону "Тойота" та "Мокрий" і взяли у полон механіка-водія "танка-сарая" на ім'я Толік.

"Після цього Толіка забрали в "Мку" і поїхали. А вже зранку бійці 22 механізованої бригади, проїжджаючи повз, побачили "погано лежачий" танк і затрофеїли його разом з рештками екіпажу, які там сховались", − підсумували у 112 ОБр ТрО.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше повідомлялося, що бійці 22 механізованої бригади в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку затрофеїли російський Т-62, над яким був наварений так званий "сарай" з металевих листів, та взяли у полон його екіпаж. 

Читайте більше про те, як російські військові застосовують на фронті "танки-черепахи" та "мангали" на них в інтерв’ю для УП офіцера та колишнього в'язня Дмитра Балабухи

Теми: полоненіРосіявійна
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