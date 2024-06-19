Росіяни вдарили по будинку на Херсонщині: поранена жінка

Зранку 19 червня російські окупанти вдарили по житловому будинку в селі Ольгівка Бериславського району, внаслідок атаки постраждала 67-річна жінка.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Зранку російські окупанти атакували село Ольгівка Бериславського району. Під ударом ворога опинився житловий будинок, в якому внаслідок обстрілу виникла пожежа."

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Постраждала 67-річна жінка. Вона отримала вибухову та черепно-мозкову травми контузію, а також опіки голови, кінцівок, грудної клітини.

Деталі: Зазначається, що потерпілу доставили до лікарні у середньому стані тяжкості. Їй надається необхідна медична допомога.