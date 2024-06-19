Россияне ударили по дому на Херсонщине: ранена женщина
Среда, 19 июня 2024, 12:51
Утром 19 июня российские оккупанты ударили по жилому дому в селе Ольговка Бериславского района, в результате атаки пострадала 67-летняя женщина.
Источник: Херсонская ОВА
Дословно: Утром российские оккупанты атаковали село Ольговка Бериславского района. Под ударом врага оказался жилой дом, в котором в результате обстрела возник пожар.
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Пострадала 67-летняя женщина. Она получила взрывную и черепно-мозговую травмы контузию, а также ожоги головы, конечностей, грудной клетки.
Детали: Отмечается, что пострадавшую доставили в больницу в среднем состоянии тяжести. Ей оказывается необходимая медицинская помощь.