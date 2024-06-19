Россияне ударили по дому на Херсонщине: ранена женщина

Утром 19 июня российские оккупанты ударили по жилому дому в селе Ольговка Бериславского района, в результате атаки пострадала 67-летняя женщина.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: Утром российские оккупанты атаковали село Ольговка Бериславского района. Под ударом врага оказался жилой дом, в котором в результате обстрела возник пожар.

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Пострадала 67-летняя женщина. Она получила взрывную и черепно-мозговую травмы контузию, а также ожоги головы, конечностей, грудной клетки.

Детали: Отмечается, что пострадавшую доставили в больницу в среднем состоянии тяжести. Ей оказывается необходимая медицинская помощь.