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Россияне ударили по дому на Херсонщине: ранена женщина

Анастасия ПроцСреда, 19 июня 2024, 12:51
Россияне ударили по дому на Херсонщине: ранена женщина
Иллюстративное фото: Getty Images

Утром 19 июня российские оккупанты ударили по жилому дому в селе Ольговка Бериславского района, в результате атаки пострадала 67-летняя женщина.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: Утром российские оккупанты атаковали село Ольговка Бериславского района. Под ударом врага оказался жилой дом, в котором в результате обстрела возник пожар.

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Пострадала 67-летняя женщина. Она получила взрывную и черепно-мозговую травмы контузию, а также ожоги головы, конечностей, грудной клетки.

Детали: Отмечается, что пострадавшую доставили в больницу в среднем состоянии тяжести. Ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Темы: Херсонская область
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