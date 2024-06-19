Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

25.06

Банківський форум

Росія перекинула майже всі війська з-під кордону Фінляндії до України – ЗМІ

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловСереда, 19 червня 2024, 13:48
Росія перекинула майже всі війська з-під кордону Фінляндії до України – ЗМІ
Фото: мапа Yle

Російські бази біля кордону з Фінляндією, незважаючи на погрози Москви через вступ цієї країни до НАТО, стоять майже порожні – РФ перекинула особовий склад і техніку на війну проти України.

Джерело: Yle з посиланням на джерело у розвідці, передає "Європейська правда"

Деталі: Попри те, що Росія залякувала Фінляндію "наслідками" у разі її вступу до НАТО і обіцяла наростити військову присутність біля кордону, поки що військові бази у цьому регіоні більш порожні, аніж рік тому.

Реклама:

"В середньому 80% техніки і солдатів перекинули на війну проти України", – повідомляє джерело мовника у розвідці.

Залежно від бази, частка виведених військових і техніки дещо більша або менша, у тому числі залежно від сезону і проведення навчань. На базах залишилися практично тільки інструктори і новобранці – контрактників відправили воювати. 

За його словами, Росія "вигрібає" техніку та військових зі своїх баз не лише під фінськими кордонами, а по всій своїй величезній території, окрім Підмосков’я.  

ВІДЕО ДНЯ

Yle також отримали супутникові знімки російських баз, які підтверджують певні зміни. Так, на військовій базі росіян під Петрозаводськом станом на травень 2024 року, порівняно з червнем 2023 року – десятки одиниць розміщеної там техніки зникли. Водночас там з’явився один новий ангар, якого не було раніше і техніка стояла просто неба.

 
Google Earth / Maxar Technologies, 18 June 2023
 
Planet Labs PBC, May 27, 2024

Знімки з Каук’ярві на Карельському перешийку (перейменоване росіянами у Кам’янку) свідчать, що там на даний час стоять численні намети для проживання особового складу – ймовірно мобілізованих або призовників, які проходять базову підготовку.

Співрозмовник у розвідці каже, що при цьому ППО довкола Санкт-Петербурга залишається і досить сильна. 

Передісторія:

  • У Росії почали погрожувати Фінляндії через наміри вступити у НАТО ще до того, як у Гельсінкі остаточно визначилися з рішенням подавати заявку; у тому числі МЗС Росії пообіцяло відповідь "військово-технічного та іншого характеру".
  • На початку 2023 року міністр оборони Росії анонсував створення в Карелії нового армійського корпусу, до якого увійдуть три мотострілецькі і дві десантно-штурмові дивізії. Тоді ж анонсували створення Ленінградського військового округу. 
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен, вітаючи Швецію із завершенням вступу в НАТО, нагадав Кремлю, що Росія має "подякувати" сама собі за нове розширення Альянсу. 

Теми: ФінляндіяРосіяУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Звільнили поліцейського, який був з Тищенком під час конфлікту в Дніпрі

Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля на Андрія Гнатова

Новоспечені аспіранти-контрактники не матимуть відстрочки: МОН оновило правила вступу

У вівторок графіки відключень світла діятимуть цілодобово

ЗМІ: Власник Telegram-каналу "Джокер" змінює дорогі автівки, має охорону і підозріло виїжджає за кордон

Міноборони: У "Резерв+" цього літа можуть запустити автоматичне надання відстрочки

Усі новини...
Фінляндія
Президент Фінляндії закликав Китай вплинути на Путіна для припинення війни
Президент Фінляндії: Україна стала сильнішою й починає шлях до миру з позиції сили
Фінляндія дозволяє бити своєю зброєю по Росії - МЗС країни
Останні новини
22:21
ОновленоУ російській Саваслейці втретє за вечір злітав МіГ-31К – була оголошена повітряна тривога
22:19
Жителі ТОТ мають звернутися до Пенсійного фонду для продовження субсидій
22:12
Кортеж Орбана в Німеччині потрапив в аварію, загинув поліцейський
21:53
Вдруге за вечір в Україні була повітряна тривога через зліт винищувача МіГ-31К 
21:50
ЄВРО-2024Яремчук — про матч із Бельгією: Ми повинні зробити щось неймовірне
21:49
Пишний і Марченко підписали кредитну угоду до Ukraine Facility
21:23
ЗМІ: США оголосять про пакет військової допомоги Україні на $150 млн
21:22
Дніпровських комунальників та підприємців підозрюють у розтраті 6 мільйонів на паркуванні
21:21
ЗМІ: Звільнили поліцейського, який був з Тищенком під час конфлікту в Дніпрі
21:21
Жінки в США мають лише третину від пенсійних заощаджень чоловіків – опитування
Усі новини...
Реклама:
Реклама: