Росія перекинула майже всі війська з-під кордону Фінляндії до України – ЗМІ

Російські бази біля кордону з Фінляндією, незважаючи на погрози Москви через вступ цієї країни до НАТО, стоять майже порожні – РФ перекинула особовий склад і техніку на війну проти України.

Джерело: Yle з посиланням на джерело у розвідці, передає "Європейська правда"

Деталі: Попри те, що Росія залякувала Фінляндію "наслідками" у разі її вступу до НАТО і обіцяла наростити військову присутність біля кордону, поки що військові бази у цьому регіоні більш порожні, аніж рік тому.

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"В середньому 80% техніки і солдатів перекинули на війну проти України", – повідомляє джерело мовника у розвідці.

Залежно від бази, частка виведених військових і техніки дещо більша або менша, у тому числі залежно від сезону і проведення навчань. На базах залишилися практично тільки інструктори і новобранці – контрактників відправили воювати.

За його словами, Росія "вигрібає" техніку та військових зі своїх баз не лише під фінськими кордонами, а по всій своїй величезній території, окрім Підмосков’я.

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Yle також отримали супутникові знімки російських баз, які підтверджують певні зміни. Так, на військовій базі росіян під Петрозаводськом станом на травень 2024 року, порівняно з червнем 2023 року – десятки одиниць розміщеної там техніки зникли. Водночас там з’явився один новий ангар, якого не було раніше і техніка стояла просто неба.

Google Earth / Maxar Technologies, 18 June 2023

Planet Labs PBC, May 27, 2024

Знімки з Каук’ярві на Карельському перешийку (перейменоване росіянами у Кам’янку) свідчать, що там на даний час стоять численні намети для проживання особового складу – ймовірно мобілізованих або призовників, які проходять базову підготовку.

Співрозмовник у розвідці каже, що при цьому ППО довкола Санкт-Петербурга залишається і досить сильна.

Передісторія: