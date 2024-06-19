Росія перекинула майже всі війська з-під кордону Фінляндії до України – ЗМІ
Російські бази біля кордону з Фінляндією, незважаючи на погрози Москви через вступ цієї країни до НАТО, стоять майже порожні – РФ перекинула особовий склад і техніку на війну проти України.
Джерело: Yle з посиланням на джерело у розвідці, передає "Європейська правда"
Деталі: Попри те, що Росія залякувала Фінляндію "наслідками" у разі її вступу до НАТО і обіцяла наростити військову присутність біля кордону, поки що військові бази у цьому регіоні більш порожні, аніж рік тому.
"В середньому 80% техніки і солдатів перекинули на війну проти України", – повідомляє джерело мовника у розвідці.
Залежно від бази, частка виведених військових і техніки дещо більша або менша, у тому числі залежно від сезону і проведення навчань. На базах залишилися практично тільки інструктори і новобранці – контрактників відправили воювати.
За його словами, Росія "вигрібає" техніку та військових зі своїх баз не лише під фінськими кордонами, а по всій своїй величезній території, окрім Підмосков’я.
Yle також отримали супутникові знімки російських баз, які підтверджують певні зміни. Так, на військовій базі росіян під Петрозаводськом станом на травень 2024 року, порівняно з червнем 2023 року – десятки одиниць розміщеної там техніки зникли. Водночас там з’явився один новий ангар, якого не було раніше і техніка стояла просто неба.
Знімки з Каук’ярві на Карельському перешийку (перейменоване росіянами у Кам’янку) свідчать, що там на даний час стоять численні намети для проживання особового складу – ймовірно мобілізованих або призовників, які проходять базову підготовку.
Співрозмовник у розвідці каже, що при цьому ППО довкола Санкт-Петербурга залишається і досить сильна.
Передісторія:
- У Росії почали погрожувати Фінляндії через наміри вступити у НАТО ще до того, як у Гельсінкі остаточно визначилися з рішенням подавати заявку; у тому числі МЗС Росії пообіцяло відповідь "військово-технічного та іншого характеру".
- На початку 2023 року міністр оборони Росії анонсував створення в Карелії нового армійського корпусу, до якого увійдуть три мотострілецькі і дві десантно-штурмові дивізії. Тоді ж анонсували створення Ленінградського військового округу.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен, вітаючи Швецію із завершенням вступу в НАТО, нагадав Кремлю, що Росія має "подякувати" сама собі за нове розширення Альянсу.