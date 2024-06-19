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Россия перебросила почти все войска из-под границы Финляндии в Украину - СМИ

Мария Емец, Станислав ПогориловСреда, 19 июня 2024, 13:48
Россия перебросила почти все войска из-под границы Финляндии в Украину - СМИ
Фото: карта Yle

Российские базы у границы с Финляндией, несмотря на угрозы Москвы из-за вступления этой страны в НАТО, стоят почти пустые - РФ перебросила личный состав и технику на войну против Украины.

Источник: Yle со ссылкой на источник в разведке, передает "Европейская правда"

Детали: Несмотря на то, что Россия запугивала Финляндию "последствиями" в случае ее вступления в НАТО и обещала нарастить военное присутствие у границы, пока военные базы в этом регионе более пустые, чем год назад.

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"В среднем 80% техники и солдат перебросили на войну против Украины", – сообщает источник вещателя в разведке.

В зависимости от базы, доля выведенных военных и техники несколько больше или меньше, в том числе в зависимости от сезона и проведения учений. На базах остались практически только инструкторы и новобранцы – контрактников отправили воевать.

По его словам, Россия "выгребает" технику и военных со своих баз не только под финскими границами, а по всей своей огромной территории, кроме Подмосковья.

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Yle также получили спутниковые снимки российских баз, которые подтверждают определенные изменения. Так, на военной базе россиян под Петрозаводском по состоянию на май 2024 года, по сравнению с июнем 2023 года, десятки единиц размещенной там техники исчезли. В то же время там появился один новый ангар, которого не было раньше и техника стояла под открытым небом.

 
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Снимки из Каукъярви на Карельском перешейке (переименованное россиянами в Каменку) свидетельствуют, что там в настоящее время стоят многочисленные палатки для проживания личного состава – вероятно, мобилизованных или призывников, проходящих базовую подготовку.

Собеседник в разведке говорит, что при этом ПВО вокруг Санкт-Петербурга остается и достаточно сильная.

Предистория:

  • В России начали угрожать Финляндии из-за намерений вступить в НАТО еще до того, как в Хельсинки окончательно определились с решением подавать заявку; в том числе МИД России пообещал ответ "военно-технического и иного характера".
  • В начале 2023 года министр обороны России анонсировал создание в Карелии нового армейского корпуса, в который войдут три мотострелковые и две десантно-штурмовые дивизии. Тогда же анонсировали создание Ленинградского военного округа.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен, поздравляя Швецию с завершением вступления в НАТО, напомнил Кремлю, что Россия должна "поблагодарить" сама себя за новое расширение Альянса.

Темы: ФинляндияРосcияУкраинавойна
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