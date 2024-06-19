Россия перебросила почти все войска из-под границы Финляндии в Украину - СМИ

Российские базы у границы с Финляндией, несмотря на угрозы Москвы из-за вступления этой страны в НАТО, стоят почти пустые - РФ перебросила личный состав и технику на войну против Украины.

Источник: Yle со ссылкой на источник в разведке, передает "Европейская правда"

Детали: Несмотря на то, что Россия запугивала Финляндию "последствиями" в случае ее вступления в НАТО и обещала нарастить военное присутствие у границы, пока военные базы в этом регионе более пустые, чем год назад.

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"В среднем 80% техники и солдат перебросили на войну против Украины", – сообщает источник вещателя в разведке.

В зависимости от базы, доля выведенных военных и техники несколько больше или меньше, в том числе в зависимости от сезона и проведения учений. На базах остались практически только инструкторы и новобранцы – контрактников отправили воевать.

По его словам, Россия "выгребает" технику и военных со своих баз не только под финскими границами, а по всей своей огромной территории, кроме Подмосковья.

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Yle также получили спутниковые снимки российских баз, которые подтверждают определенные изменения. Так, на военной базе россиян под Петрозаводском по состоянию на май 2024 года, по сравнению с июнем 2023 года, десятки единиц размещенной там техники исчезли. В то же время там появился один новый ангар, которого не было раньше и техника стояла под открытым небом.

Google Earth / Maxar Technologies, 18 June 2023

Planet Labs PBC, May 27, 2024

Снимки из Каукъярви на Карельском перешейке (переименованное россиянами в Каменку) свидетельствуют, что там в настоящее время стоят многочисленные палатки для проживания личного состава – вероятно, мобилизованных или призывников, проходящих базовую подготовку.

Собеседник в разведке говорит, что при этом ПВО вокруг Санкт-Петербурга остается и достаточно сильная.

Предистория: