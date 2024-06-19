В ЄС запропонували бюджет на 2025 рік з понад 15 млрд євро для України

Європейська комісія у середу запропонувала бюджет на 2025 рік, який передбачає 15,2 млрд євро макрофінансової підтримки для України.

Джерело: сайт комісії, "Європейська правда"

Деталі: За пропозицією, 4,3 млрд євро будуть доступні Україні у вигляді грантів в рамках програми Ukraine Facility, а 10,9 млрд євро – у вигляді кредитів.

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Загалом річний бюджет ЄС, запропонований комісією, на 2025 рік, має обсяг 199,7 млрд євро.

Проєкт бюджету на наступний рік є частиною довгострокового бюджету ЄС, ухваленого наприкінці 2020 року з поправками, внесеними в лютому 2024 року.

Річний бюджет на 2025 рік має бути офіційно затверджений бюджетним органом до кінця року.

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Нагадаємо:

Нещодавно Європейська комісія розпорядилась створити Ревізійну раду Ukraine Facility – орган контролю за фінансуванням Європейського Союзу, що виділяється в межах цього механізму для запобігання шахрайству, корупції, конфліктам інтересів та порушенням.

Орган діятиме до 30 червня 2028 року та складатиметься з трьох членів, призначених Єврокомісією з-поміж громадян країн ЄС.

20 березня Єврокомісія переказала Україні перший транш з Ukraine Facility обсягом 4,5 млрд євро.

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