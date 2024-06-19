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Банковский форум

В ЕС предложили бюджет на 2025 год с более 15 млрд евро для Украины

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоСреда, 19 июня 2024, 14:45
В ЕС предложили бюджет на 2025 год с более 15 млрд евро для Украины

Европейская комиссия в среду предложила бюджет на 2025 год, который предусматривает 15,2 млрд евро макрофинансовой поддержки для Украины. 

Источник: сайт комиссии, "Европейская правда"

Детали: По пропозиции, 4,3 млрд евро будут доступны Украине в виде грантов в рамках программы Ukraine Facility, а 10,9 млрд евро – в виде кредитов.

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В целом годовой бюджет ЕС, предложенный комиссией, на 2025 год, имеет объем 199,7 млрд евро.

Проект бюджета на следующий год является частью долгосрочного бюджета ЕС, принятого в конце 2020 года с поправками, внесенными в феврале 2024 года.

Годовой бюджет на 2025 год должен быть официально утвержден бюджетным органом до конца года.

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Напомним:

  • Недавно Европейская комиссия распорядилась создать Ревизионный совет Ukraine Facility - орган контроля за финансированием Европейского Союза, выделяемого в рамках этого механизма для предотвращения мошенничества, коррупции, конфликтов интересов и нарушений.
  • Орган будет действовать до 30 июня 2028 года и будет состоять из трех членов, назначенных Еврокомиссией из числа граждан стран ЕС.
  • 20 марта Еврокомиссия перевела Украине первый транш из Ukraine Facility объемом 4,5 млрд евро.

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Темы: ЕСденьгиУкраина
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