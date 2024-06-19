Росіяни вдарили КАБами по околиці Харкова: поцілили по дитячому обʼєкту

У середу 19 червня російсько-окупаційні війська вдарили по передмістю Харкова.

Джерело: мер Харкова Ігор Трехов у Telegram

Пряма мова: "Приліт на околиці міста. Ймовірно - КАБ. Інформація щодо можливих жертв та руйнувань уточнюється".

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Деталі: Пізніше Терехов оприлюднив уточнену інформацію по денному удару. Було два КАБи, обидва поцілили по відпочинковому дитячому обʼєкту на околиці міста.

Внаслідок цього подвійного прильоту КАБів постраждала одна жінка. З нею працюють лікарі.