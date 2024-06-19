Россияне ударили КАБами по окраине Харькова: попали по детскому объекту

В среду 19 июня российско-оккупационные войска ударили по пригороду Харькова.

Источник: мэр Харькова Игорь Трехов в Telegram

Прямая речь: "Прилет на окраине города. Вероятно - КАБ. Информация о возможных жертвах и разрушениях уточняется".

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Детали: Позже Терехов обнародовал уточненную информацию по дневному удару. Было два КАБа, оба попали по детскому объекту на окраине города.

В результате этого двойного прилета КАБов пострадала одна женщина. С ней работают врачи.