Россияне ударили КАБами по окраине Харькова: попали по детскому объекту
Среда, 19 июня 2024, 19:04
В среду 19 июня российско-оккупационные войска ударили по пригороду Харькова.
Источник: мэр Харькова Игорь Трехов в Telegram
Прямая речь: "Прилет на окраине города. Вероятно - КАБ. Информация о возможных жертвах и разрушениях уточняется".
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Детали: Позже Терехов обнародовал уточненную информацию по дневному удару. Было два КАБа, оба попали по детскому объекту на окраине города.
В результате этого двойного прилета КАБов пострадала одна женщина. С ней работают врачи.