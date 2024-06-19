Україна та ЄС погодили безпекову угоду, в ОП анонсували підписання

Україна та Європейський Союз провели завершальний раунд переговорів стосовно двостороннього безпекового документа, який планують найближчим часом підписати.

Джерело: повідомлення Офісу президента України, пише "Європейська правда"

Деталі: Фінальний раунд переговорів стосовно безпекового документа провели заступник голови ОП Ігор Жовква та заступник генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності з питань миру, безпеки та оборони Шарль Фріз.

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"Переговорні команди України та ЄС завершили узгодження тексту безпекової угоди та домовилися про її підписання вже найближчим часом", – йдеться в повідомленні.

ЗМІ повідомляли, що посли ЄС уже погодили проєкт двосторонньої безпекової угоди між Україною та Євросоюзом та її планують фіналізувати до кінця червня.

В проєкті угоди ЄС обіцяє забезпечувати подальше постачання військової допомоги Україні, допомагати з підготовкою військових, розмінуванням, реформами в оборонному секторі, співпрацювати у протидії гібридним загрозам і кібератакам, допомагати з відбудовою.

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Європейські посадовці підкреслювали, що угода не тотожна колективній обороні в межах НАТО, а є радше зобов'язанням надати Україні зброю та іншу допомогу для зміцнення її власної безпеки і стримування будь-якого майбутнього вторгнення.

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