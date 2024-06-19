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Украина и ЕС согласовали соглашение по безопасности, в ОП анонсировали подписание

Олег Павлюк, Александр ШумилинСреда, 19 июня 2024, 17:39
Украина и ЕС согласовали соглашение по безопасности, в ОП анонсировали подписание

Украина и Европейский Союз провели завершающий раунд переговоров относительно двустороннего документа по безопасности, который планируют в ближайшее время подписать.

Источник: сообщение Офиса президента Украины, пишет "Европейская правда"

Детали: Финальный раунд переговоров по документу по безопасности провели заместитель председателя ОП Игорь Жовква и заместитель генерального секретаря Европейской службы внешней деятельности по вопросам мира, безопасности и обороны Шарль Фриз.

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"Переговорные команды Украины и ЕС завершили согласование текста соглашения по безопасности и договорились о его подписании в ближайшее время", - говорится в сообщении.

СМИ сообщали, что послы ЕС уже согласовали проект двустороннего соглашения между Украиной и Евросоюзом и его планируют финализировать до конца июня.

В проекте документа ЕС обещает обеспечивать дальнейшие поставки военной помощи Украине, помогать с подготовкой военных, разминированием, реформами в оборонном секторе, сотрудничать в противодействии гибридным угрозам и кибератакам, помогать с восстановлением.

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Европейские чиновники подчеркивали, что соглашение не тождественно коллективной обороне в рамках НАТО, а является скорее обязательством предоставить Украине оружие и другую помощь для укрепления ее собственной безопасности и сдерживания любого будущего вторжения.

Читайте также о том, защитят ли Украину соглашения по безопасности, которые Зеленский подписывает с государствами НАТО.

Темы: ЕСУкраина
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