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Французька збройова компанія хоче відкрити спільне підприємство в Україні

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 19 червня 2024, 18:36
Французька збройова компанія хоче відкрити спільне підприємство в Україні
ілюстративне фото з Вікіпедії

На виставці Eurosatory французька збройова компанія Thales підписала три угоди з українською оборонною промисловістю під егідою Міністерства збройних сил Франції та Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Thales 

Деталі: Дві угоди французької компанії стосуються одного з підприємств акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" (раніше – концерн "Укроборонпром").

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Перша угода оголошує про намір Thales створити спільне підприємство в Україні, яке буде залучене до виробництва засобів радіоелектронної боротьби, обладнання тактичного зв'язку, систем та радарів протиповітряної оборони.

Друга угода стосується засобів радіоелектронної боротьби, в межах якої Thales забезпечить широке технічне обслуговування, випробування і спеціалізовану підготовку обладнання в Україні.

В окремій, третій угоді, підписаній з українською компанією FRDM, що спеціалізується на безпілотниках, Thales має намір спільно розробити й виготовити безпілотний літальний апарат, здатний перевозити боєприпаси та стріляти ними.

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"Ці угоди спрямовані на посилення оперативної підтримки фронтових операцій Збройних сил України та зміцнення місцевого оборонного потенціалу", – прокоментували у Thales.

Нагадаємо: Thales – компанія, яку спільно контролюють французька держава і виробник винищувачів Dassault Aviation – є європейським лідером з виробництва радарів ППО і третім у світі після Lockheed Martin та Raytheon.

В 2023 році Україна уклала з компанією меморандум щодо постачання двох радарів GM-200.

Теми: зброявійнаФранція
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