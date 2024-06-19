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Французская оружейная компания хочет открыть совместное предприятие в Украине

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 19 июня 2024, 18:36
Французская оружейная компания хочет открыть совместное предприятие в Украине
иллюстративное фото из Википедии

На выставке Eurosatory французская оружейная компания Thales подписала три соглашения с украинской оборонной промышленностью под эгидой Министерства вооруженных сил Франции и Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Thales

Детали: Два соглашения французской компании касаются одного из предприятий акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" (ранее - концерн "Укроборонпром").

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Первое соглашение объявляет о намерении Thales создать совместное предприятие в Украине, которое будет привлечено к производству средств радиоэлектронной борьбы, оборудования тактической связи, систем и радаров противовоздушной обороны.

Второе соглашение касается средств радиоэлектронной борьбы, в рамках которого Thales обеспечит широкое техническое обслуживание, испытания и специализированную подготовку оборудования в Украине.

В отдельном, третьем соглашении, подписанном с украинской компанией FRDM, специализирующейся на беспилотниках, Thales намерена совместно разработать и изготовить беспилотный летательный аппарат, способный перевозить боеприпасы и стрелять ими.

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"Эти соглашения направлены на усиление оперативной поддержки фронтовых операций Вооруженных сил Украины и укрепление местного оборонного потенциала", – прокомментировали в Thales.

Thales – компания, которую совместно контролируют французское государство и производитель истребителей Dassault Aviation – является европейским лидером по производству радаров ПВО и третьим в мире после Lockheed Martin и Raytheon.

В прошлом году Украина заключила с компанией меморандум о поставке двух радаров GM-200.

Темы: оружиевойнаФранция
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