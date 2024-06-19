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Російські війська обстріляли Харківщину, є загибла та постраждалі

Тетяна ОлійникСереда, 19 червня 2024, 18:41
Російські війська обстріляли Харківщину, є загибла та постраждалі
Фото - ДСНС Харківщини

Російські війська 19 червня обстріляли Харківський та Куп’янський райони на Харківщині: відомо про загиблу жінку та трьох поранених.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ДСНС

Деталі: У селі Вільхівка влучання прийшлося по приватному подвір’ї – загинула 49-річна жінка та постраждав 60-річний чоловік. Виникла пожежа приватного будинку, яку рятувальники ліквідували.

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фото - дснс харківщини

Також росіяни обстріляли село Новоосинове Курилівської громади Куп’янського району. Унаслідок цього поранено дві цивільних жінки, їх ушпиталили в медичний заклад.

 
фото - дснс харківщини

Теми: Харківська областьвійна
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