Российские войска обстреляли Харьковщину, погибли и пострадали

Российские войска 19 июня обстреляли Харьковский и Купянский районы на Харьковщине: известно о погибшей женщине и троих раненых.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, ГСЧС

Детали: В селе Ольховка попадания пришлись по частному двору – погибла 49-летняя женщина и пострадал 60-летний мужчина. Возник пожар частного дома, который спасатели ликвидировали.

Реклама:

Также россияне обстреляли село Новоосиново Куриловской громады Купянского района. В результате ранены две гражданские женщины, их госпитализировали в медицинское учреждение.