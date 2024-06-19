Российские войска обстреляли Харьковщину, погибли и пострадали
Среда, 19 июня 2024, 18:41
Российские войска 19 июня обстреляли Харьковский и Купянский районы на Харьковщине: известно о погибшей женщине и троих раненых.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, ГСЧС
Детали: В селе Ольховка попадания пришлись по частному двору – погибла 49-летняя женщина и пострадал 60-летний мужчина. Возник пожар частного дома, который спасатели ликвидировали.
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Также россияне обстреляли село Новоосиново Куриловской громады Купянского района. В результате ранены две гражданские женщины, их госпитализировали в медицинское учреждение.