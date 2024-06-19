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Зеленський пообіцяв рішення, які зроблять більш надійним опалювальний сезон

Тетяна ОлійникСереда, 19 червня 2024, 19:20
Зеленський пообіцяв рішення, які зроблять більш надійним опалювальний сезон
Фото - ОП

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації з енергетикою в Україні, зазначив, що готуються рішення, які допоможуть легше пройти опалювальний сезон.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Також сьогодні провів нараду з урядовцями, із командою Офісу та секретарем РНБО щодо ситуації з енергетикою зараз. Ми готуємо рішення, які зроблять більш надійним проходження опалювального сезону та дадуть людям більше можливостей пройти і зараз цей надзвичайно складний період з погляду енергетики, дефіцитів і відключень.

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Я доручив представити всі деталі того, що держава може зробити, і деталі того, на які конкретні напрями щодо енергетики треба й надалі мобілізовувати партнерів".

Деталі: Також Зеленський повідомив про зустріч з маршалком польського Сейму, де однією з ключових тем розмови був захист України, зокрема енергетики, від російських терористичних ударів.

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Пряма мова: "Ми обговорили ключові потреби – те, що необхідно вже зараз і чим Польща може допомогти. Обговорили, звичайно, й увесь двосторонній порядок денний наших країн, а також дипломатичні заходи, які нас усіх у регіоні можуть посилити. Дякую Польщі за вибір бути з Україною в цей час війни".

Теми: Зеленськийенергетика
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