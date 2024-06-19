Зеленский пообещал решения, которые сделают более надежным отопительный сезон

Президент Владимир Зеленский провел совещание по ситуации с энергетикой в ​​Украине, отметил, что готовятся решения, которые помогут легче пройти отопительный сезон.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Также сегодня провел совещание с чиновниками, с командой Офиса и секретарем СНБО по ситуации с энергетикой сейчас. Мы готовим решения, которые сделают более надежным прохождение отопительного сезона и дадут людям больше возможностей пройти и сейчас этот сложнейший период с точки зрения энергетики, дефицитов и отключений

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Я поручил представить все детали того, что государство может сделать, и детали того, на какие конкретные направления по энергетике нужно и дальше мобилизовывать партнеров".

Детали: Также Зеленский сообщил о встрече с маршалком польского Сейма, где одной из ключевых тем разговора была защита Украины, в том числе энергетика, от российских террористических ударов.

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Прямая речь: "Мы обсудили ключевые потребности – то, что необходимо уже сейчас и чем Польша может помочь. Обсудили, конечно, и всю двустороннюю повестку дня наших стран, а также дипломатические мероприятия, которые нас всех в регионе могут усилить. Спасибо Польше за выбор быть с Украиной в это время войны".