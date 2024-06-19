В Україні заборонили партію "Наш край", майно передадуть державі
Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та заборонив діяльність політичної партії "Наш край".
Джерело: пресслужба суду, Мін'юст у коментарі УП
Деталі: Рішення ухвалено 19 червня 2024 року.
Крім цього, рішенням суду майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передається у власність держави.
Вказано, що повний текст рішення у справі про заборону політичної партії буде оприлюднений на офіційних сайтах Міністерства юстиції України та Верховної Ради.
В Мін'юсті "Українській правді" уточнили, що заборону винесено на підставі документів СБУ щодо доказів підривної діяльності членів вищевказаної партії (зокрема закликів від керівників та членів партії та її осередків).
Додатково: За даними руху "Чесно", частина політиків від "Нашого краю" перейшли на сторону окупантів на Донбасі та очолили окупаційні органи влади.