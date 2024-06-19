В Україні заборонили партію "Наш край", майно передадуть державі

Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та заборонив діяльність політичної партії "Наш край".

Джерело: пресслужба суду, Мін'юст у коментарі УП

Деталі: Рішення ухвалено 19 червня 2024 року.

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Крім цього, рішенням суду майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передається у власність держави.

Вказано, що повний текст рішення у справі про заборону політичної партії буде оприлюднений на офіційних сайтах Міністерства юстиції України та Верховної Ради.

В Мін'юсті "Українській правді" уточнили, що заборону винесено на підставі документів СБУ щодо доказів підривної діяльності членів вищевказаної партії (зокрема закликів від керівників та членів партії та її осередків).

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Додатково: За даними руху "Чесно", частина політиків від "Нашого краю" перейшли на сторону окупантів на Донбасі та очолили окупаційні органи влади.