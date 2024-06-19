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В Украине запретили партию "Наш край", имущество передадут государству

Валентина РоманенкоСреда, 19 июня 2024, 19:36
В Украине запретили партию Наш край, имущество передадут государству
иллюстрация с сайта "Судебная власть"

Восьмой апелляционный административный суд удовлетворил иск Министерства юстиции и запретил деятельность политической партии "Наш край".

Источник: пресс-служба суда, Минюст в комментарии УП

Детали: Решение принято 19 июня 2024 года.

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Кроме этого, решением суда имущество, средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных ячеек и других структурных образований передается в собственность государства.

Указано, что полный текст решения по делу о запрете политической партии будет обнародован на официальных сайтах Министерства юстиции Украины и Верховной Рады.

В Минюсте "Украинской правде" уточнили, что запрет вынесен на основании документов СБУ относительно доказательств подрывной деятельности членов вышеуказанной партии (в частности призывов от руководителей и членов партии и ее ячеек).

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Дополнительно: По данным движения "Чесно", часть политиков от "Нашего края" перешли на сторону оккупантов на Донбассе и возглавили оккупационные органы власти.

Темы: партиисуд
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