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Російські війська атакували балістикою рекреаційну інфраструктуру Одещини

Тетяна ОлійникСереда, 19 червня 2024, 19:53
Російські війська атакували балістикою рекреаційну інфраструктуру Одещини
Ілюстративне фото - Getty Images

Увечері 19 червня російські війська атакували балістичною ракетою прибережну зону Одещини.

Джерело: мер Одеси Геннадій Труханов

Деталі: За інформацією Повітряного командування "Південь", надвечір ворог вчергове атакував прибережну зону Одещини балістичною ракетою (ймовірно "Іскандер-М") із території тимчасово окупованого Криму.

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Пряма мова Труханова: "Внаслідок влучання пошкоджень зазнала рекреаційна інфраструктура, виникло загоряння  сухої трави на відкритій місцевості, яке було ліквідовано.

Люди не ушкоджені".

Теми: Одеська областьракетний ударвійна
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