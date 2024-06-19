Російські війська атакували балістикою рекреаційну інфраструктуру Одещини
Середа, 19 червня 2024, 19:53
Увечері 19 червня російські війська атакували балістичною ракетою прибережну зону Одещини.
Джерело: мер Одеси Геннадій Труханов
Деталі: За інформацією Повітряного командування "Південь", надвечір ворог вчергове атакував прибережну зону Одещини балістичною ракетою (ймовірно "Іскандер-М") із території тимчасово окупованого Криму.
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Пряма мова Труханова: "Внаслідок влучання пошкоджень зазнала рекреаційна інфраструктура, виникло загоряння сухої трави на відкритій місцевості, яке було ліквідовано.
Люди не ушкоджені".