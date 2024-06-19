Российские войска атаковали баллистикой рекреационную инфраструктуру Одесской области

Вечером 19 июня русские войска атаковали баллистической ракетой прибрежную зону Одесской области.

Источник: мэр Одессы Геннадий Труханов

Детали: По информации Воздушного командования "Юг", к вечеру враг в очередной раз атаковал прибрежную зону Одесщины баллистической ракетой (вероятно "Искандер-М") с территории временно оккупированного Крыма.

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Прямая речь Труханова: "В результате попадания повреждений получила рекреационная инфраструктура, возникло возгорание сухой травы на открытой местности, которое было ликвидировано.

Люди не повреждены".