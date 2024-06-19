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Генштаб: Ворог 36 разів за добу намагався атакувати на Покровському напрямку

Тетяна ОлійникСереда, 19 червня 2024, 20:28
Генштаб: Ворог 36 разів за добу намагався атакувати на Покровському напрямку
Фото - Генштаб ЗСУ

Від початку доби 19 червня на фронті відбулось 95 бойових зіткнень, найбільше російські війська штурмують на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 19:00 19 червня

Деталі: На Харківському напрямку росіяни за день чотири рази без успіху атакували в районі Вовчанська та Липців.

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На Куп’янському напрямку Сили оборони від початку доби відбивали 10 штурмових дій окупаційних військ біля Синьківки, Новоселівки та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку противник впродовж дня теж 10 разів атакував в районах Тернів, Макіївки та Греківки.

На Сіверському напрямку, поблизу Верхньокам’янського та Роздолівки, Росія шість разів штурмувала позиції Сил оборони.

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Дослівно: "На Краматорському напрямку кількість атак противника зросла до 17. Ворог шукає шляхи аби вклинитися в нашу оборону в районах Іванівського, Нового, Калинівки, Північного, Андріївки та Богданівки. Сили оборони дають гідну відсіч окупантам, 13 штурмових дій відбито, ще чотири продовжуються. За попередньою інформацією, сьогодні втрати ворога на даному напрямку склали 128 окупантів, вісім ББМ та п’ять автомобілів.

На Покровському напрямку окупанти не зменшують темпів наступу. Від початку доби ворог 36 разів атакував оборонні рубежі українських захисників. Успіху не мали 30 штурмів агресора, ще шість ворожих атак – тривають.

За сьогодні 10 бойових зіткнень відбулося на Курахівському напрямку. Наші оборонці відбили шість атакувальних дій військ агресора, ще чотири – продовжуються. Авіаційного удару КАБами зазнала Костянтинівка".

Теми: Генштаббойові діївійна
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