Генштаб: Враг 36 раз в сутки пытался атаковать на Покровском направлении

С начала суток 19 июня на фронте произошло 95 боевых столкновений, больше всего русские войска штурмуют на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 19:00 19 июня

Детали: На Харьковском направлении россияне за день четырежды без успеха атаковали в районе Волчанска и Липцев.

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На Купянском направлении Силы обороны с начала суток отражали 10 штурмовых действий оккупационных войск возле Синьковки, Новоселовки и Стельмаховки.

На Лиманском направлении противник в течение дня тоже 10 раз атаковал в районах Тернов, Макеевки и Грековки.

На Северском направлении, вблизи Верхнекаменского и Раздолевки, Россия шесть раз штурмовала позиции Сил обороны.

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Дословно: "На Краматорском направлении количество атак противника возросло до 17. Враг ищет пути, чтобы вклиниться в нашу оборону в районах Ивановского, Нового, Калиновки, Северного, Андреевки и Богдановки. Силы обороны дают достойный отпор оккупантам, 13 штурмовых действий отражены. По предварительной информации, сегодня потери врага на данном направлении составили 128 оккупантов, восемь ББМ и пять автомобилей.

На Покровском направлении оккупанты не сбавляют темпов наступления. С начала суток враг 36 раз атаковал оборонительные рубежи украинских защитников. Успеха не было 30 штурмов агрессора, еще шесть вражеских атак – продолжаются.

За сегодняшний день 10 боевых столкновений произошло на Кураховском направлении. Наши защитники отразили шесть атакующих действий войск агрессора, еще четыре – продолжаются. Авиационный удар КАБами понесла Константиновка".