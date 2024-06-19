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CNN: НАТО сперечається щодо формулювання про підтримку членства України

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 19 червня 2024, 21:25
CNN: НАТО сперечається щодо формулювання про підтримку членства України
Фото - Getty Images

Між членами Північноатлантичного Альянсу тривають обговорення про те, наскільки рішучим має бути формулювання рішення саміту НАТО у Вашингтоні стосовно майбутнього членства України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікацію CNN

Деталі: За даними співрозмовників телеканалу, США і Німеччина пропонують включити в рішення саміту формулювання про те, що Україна має "ланку" (bridge) до членства в НАТО – аналогічна формула є в нещодавно підписаній американсько-українській безпековій угоді.

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Натомість Велика Британія і деякі країни Центрально-Східної Європи підтримують запропоноване генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом формулювання про "незворотній шлях" (irreversible path) до Альянсу.

Американський посадовець заявив CNN, що слово "незворотній" навряд чи отримає підтримку всього Альянсу, назвавши як приклад країни, що виступить проти, Угорщину. Інший співрозмовник сказав, що не всі члени НАТО готові до такого формулювання, бо Україна ще не здійснила всіх необхідних демократичних і антикорупційних реформ, необхідних для членства.

Посадовець однієї з країн Європи, яка прихильно налаштована щодо членства України в НАТО, сказав, що європейські союзники лобіюють Білий дім, аби формулювання в рішенні Вашингтонського саміту було якомога більш чітким.

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"Ми інстинктивно відчуваємо, що має бути прокладений новий шлях. Слід розглянути можливість прискореного просування (України в НАТО. – Ред.)", – сказав він.

Як зазначає CNN, у НАТО загалом погоджуються, що формулювання Вашингтонського саміту має стати кроком уперед в порівнянні з Вільнюським. Тоді члени Альянсу підтвердили, що "майбутнє України – в НАТО", і скасували вимогу про надання їй Плану дій щодо членства.

Посол США при НАТО Джуліан Сміт раніше заявила, що на зустрічі лідерів Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні будуть важливі зміни формулювань щодо перспективи членства України у НАТО.

В уряді України сподіваються, що у рішенні саміту НАТО буде конкретна позиція щодо незворотності членства України.

Теми: НАТО
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