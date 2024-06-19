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CNN: НАТО спорит относительно формулировки о поддержке членства Украины

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 19 июня 2024, 21:25
CNN: НАТО спорит относительно формулировки о поддержке членства Украины
Фото - Getty Images

Между членами Североатлантического Альянса продолжаются обсуждения о том, насколько решительным должна быть формулировка решения саммита НАТО в Вашингтоне относительно будущего членства Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию CNN

Детали: По данным собеседников телеканала, США и Германия предлагают включить в решение саммита формулировку о том, что Украина имеет "звено" (bridge) к членству в НАТО – аналогичная формула есть в недавно подписанном американо-украинском соглашении по безопасности.

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Зато Великобритания и некоторые страны Центрально-Восточной Европы поддерживают предложенную генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом формулировку о "необратимом пути" (irreversible path) в Альянс.

Американский чиновник заявил CNN, что слово "необратимый" вряд ли получит поддержку всего Альянса, назвав в качестве примера страны, которая выступит против, Венгрию. Другой собеседник сказал, что не все члены НАТО готовы к такой формулировке, потому что Украина еще не осуществила всех необходимых демократических и антикоррупционных реформ, необходимых для членства.

Чиновник одной из стран Европы, которая благосклонно настроена относительно членства Украины в НАТО, сказал, что европейские союзники лоббируют Белый дом, чтобы формулировка в решении Вашингтонского саммита была как можно более четкой.

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"Мы инстинктивно чувствуем, что должен быть проложен новый путь. Следует рассмотреть возможность ускоренного продвижения (Украины в НАТО. – Ред.)", – сказал он.

Как отмечает CNN, в НАТО в целом соглашаются, что формулировка Вашингтонского саммита должна стать шагом вперед по сравнению с Вильнюсским. Тогда члены Альянса подтвердили, что "будущее Украины – в НАТО", и отменили требование о предоставлении ей Плана действий по членству.

Посол США при НАТО Джулиан Смит ранее заявила, что на встрече лидеров Североатлантического альянса в Вашингтоне будут важные изменения формулировок относительно перспективы членства Украины в НАТО.

В правительстве Украины надеются, что в решении саммита НАТО будет конкретная позиция относительно необратимости членства Украины.

Темы: НАТО
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