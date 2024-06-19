Росіяни обстріляли Торецьк, Розкішне та Залізне на Донеччині – один загиблий та двоє поранених

Російські війська 19 червня обстріляли Торецьк, Розкішне та Залізне на Донеччині. Через це загинув чоловік та поранені двоє жінок.

Джерело: речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва в коментарі "Суспільне Донбас"

Пряма мова: "О восьмій ранку російські військові обстріляли, ймовірно, з артилерії Торецьк. Снаряд влучив у подвір'я, 76-річна жінка, яка була в будинку, з осколковим пораненням та переломом потрапила до лікарні".

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Деталі: Також російська армія обстріляла, ймовірно, керованим реактивним снарядом з осколково-фугасною бойовою частиною РСЗВ "Торнадо-С" Розкішне Іллінівської СВА.

Пряма мова: "63-річний чоловік був на подвір’ї під час обстрілу та зазнав тілесних ушкоджень, несумісних з життям".

Крім того, о 17:00 російські війська скинули авіаційну бомбу, ймовірно, керовану авіабомбу "КАБ-250" на місто Залізне. Унаслідок цього 38-річна місцева жителька отримала осколкові поранення.