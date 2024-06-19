Россияне обстреляли Торецк, Роскошное и Железное в Донецкой области – один погибший и двое раненых

Российские войска 19 июня обстреляли Торецк, Роскошное и Железное Донецкой области. Из-за этого погиб мужчина и ранены две женщины.

Источник: спикер прокуратуры Донбасса Анастасия Медведева в комментарии "Суспільне Донбасс"

Прямая речь: "В восемь утра российские военные обстреляли, вероятно, из артиллерии Торецк. Снаряд попал во двор, 76-летняя женщина, которая была в доме, с осколочным ранением и переломом попала в больницу".

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Детали: Также российская армия обстреляла, вероятно, управляемым реактивным снарядом с осколочно-фугасной боевой частью РСЗО "Торнадо-С" Роскошное Ильиновское СВА.

Прямая речь: "63-летний мужчина был во дворе во время обстрела и получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью".

Кроме того, в 17:00 российские войска сбросили авиационную бомбу, вероятно, управляемую авиабомбу "КАБ-250" на город Железный. В результате 38-летняя местная жительница получила осколочные ранения.