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Білий дім підтвердив дозвіл бити по РФ через кордон на Харківщині та Сумщині – ЗМІ

Четвер, 20 червня 2024, 00:26
Білий дім підтвердив дозвіл бити по РФ через кордон на Харківщині та Сумщині – ЗМІ
Реактивні системи залпового вогню великої дальності HIMARS. Фото mil.in.ua

У Білому домі підтвердили дозвіл застосовувати американську зброю по території РФ поблизу як Харківської, так і Сумської областей України.

Джерело: директор з питань Європи Ради нацбезпеки Білого дому Майкл Карпентер під час телефонного брифінгу, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми досить чітко заявили, що цей дозвіл щодо застосування (американської зброї – ред.) дозволяє українцям вести вогонь у відповідь по російських позиціях прямо через кордон у Харківській, а також Сумській областях".

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Деталі: Карпентер підкреслив, що так Росія буде позбавлена можливості прихистити свої війська на власному боці кордону, звідки вона атакує українську територію.

Нагадаємо: Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що українці використали дозвіл бити американською зброєю по території РФ біля кордону, й імпульс операції російських військ на Харківщині застопорився.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підрахували, що обмежені дозволи на ураження цілей в Росії наданою зброєю скоротили площу безпечного простору агресора на 16 відсотків.

Теми: зброяСШАРосія
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