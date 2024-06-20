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Белый дом подтвердил разрешение бить по РФ через границу на Харьковщине и Сумщине – СМИ

Четверг, 20 июня 2024, 00:26
Белый дом подтвердил разрешение бить по РФ через границу на Харьковщине и Сумщине – СМИ
Реактивные системы залпового огня большой дальности HIMARS. Фото mil.in.ua

В Белом доме подтвердили разрешение применять американское оружие по территории РФ вблизи как Харьковской, так и Сумской областей Украины.

Источник: директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер во время телефонного брифинга, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы достаточно четко заявили, что это разрешение по применению (американского оружия – ред.) позволяет украинцам вести огонь по российским позициям прямо через границу в Харьковской, а также Сумской областях".

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Детали: Карпентер подчеркнул, что так Россия будет лишена возможности приютить свои войска на собственной стороне границы, откуда она атакует украинскую территорию.

Напомним: Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что украинцы использовали разрешение бить американским оружием по территории РФ у границы, и импульс операции российских войск на Харьковщине застопорился.

Аналитики Института изучения войны (ISW) подсчитали, что ограниченные разрешения на поражение целей в России предоставленным оружием сократили площадь безопасного пространства агрессора на 16 процентов.

Темы: оружиеСШАРосcия
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