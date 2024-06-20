В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Вночі 20 червня у столиці та більшості областей України оголошували повітряну тривогу через ракетну загрозу і небезпеку застосування ворожих БпЛА.

Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили

Деталі: У Києві та більшості областей України, крім західних та Одеської, станом на 1:52 була оголошена повітряна тривога.

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О 3:17 повітряну тривогу оголосили в Одеській області.

Оновлено: О 4:25 почали оголошувати відбої тривог по областях.

Що передувало: Увечері 19 червня з аеродрому "Оленья" у Мурманській області РФ вилетіли 4 бомбардувальники Ту-95МС.