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В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу

Ольга ГлущенкоЧетверг, 20 июня 2024, 02:02
В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу
воздушная тревога, иллюстративное фото Getty Images

Ночью 20 июня в столице и большинстве областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за ракетной угрозы и опасности использования вражеских БпЛА.

Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы

Детали: В Киеве и большинстве областей Украины, кроме западных и Одесской, по состоянию на 1:52 была объявлена воздушная тревога.

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В 3:17 воздушную тревогу объявили в Одесской области.

Обновлено: В 4:25 начали объявлять отбои тревог по областям.

Что предшествовало: Вечером 19 июня с аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ вылетели 4 бомбардировщика Ту-95МС.

Темы: воздушная тревога
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