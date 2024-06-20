В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу
Четверг, 20 июня 2024, 02:02
Ночью 20 июня в столице и большинстве областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за ракетной угрозы и опасности использования вражеских БпЛА.
Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы
Детали: В Киеве и большинстве областей Украины, кроме западных и Одесской, по состоянию на 1:52 была объявлена воздушная тревога.
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В 3:17 воздушную тревогу объявили в Одесской области.
Обновлено: В 4:25 начали объявлять отбои тревог по областям.
Что предшествовало: Вечером 19 июня с аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ вылетели 4 бомбардировщика Ту-95МС.