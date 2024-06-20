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КМВА: На підступах до столиці ППО знищила усі ворожі цілі

Ольга Глущенко Четвер, 20 червня 2024, 05:22
КМВА: На підступах до столиці ППО знищила усі ворожі цілі
Мобільна вогнева група ППО, ілюстративне фото: Генштаб

За повідомленням КМВА, вночі 20 червня сили ППО знищили всі ворожі цілі, якими росіяни атакували Київ.

Джерело: КМВА

Дослівно: "Нічна повітряна тривога в столиці була повʼязана із загрозою ударних БпЛА. За попередніми даними, ворожі дрони були запущені з півдня, пролетіли крізь Миколаївську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Полтавську, Чернігівську області і намагалися атакувати Київ з північно-східного напрямку".

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Деталі: У КМВА зазначили, що силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені на підступах до столиці.

За словами начальника міської адміністрації Сергія Попка, наразі у столиці не зафіксовані руйнування, потерпілих теж нема.

Дослівно: "Крім того, існувала загроза крилатих ракет від стратегічних бомбардувальників Ту-95. Але на даний момент пуски ракет попередньо не підтверджені. В повітряному просторі України ракети не відслідковуються".

Теми: КиївШахедППО
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