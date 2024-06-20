КГВА: На подступах к столице ПВО уничтожила все вражеские цели

По сообщению КГВА, ночью 20 июня силы ПВО уничтожили все вражеские цели, которыми россияне атаковали Киев.

Источник: КГВА

Дословно: "Ночная воздушная тревога в столице была связана с угрозой ударных БпЛА. По предварительным данным, вражеские дроны были запущены с юга, пролетели через Николаевскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Черниговскую области и пытались атаковать Киев с северо-восточного направления".

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Детали: В КГВА отметили, что силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские цели были уничтожены на подступах к столице.

По словам начальника городской администрации Сергея Попко, пока в столице не зафиксированы разрушения, пострадавших тоже нет.

Дословно: "Кроме того, существовала угроза крылатых ракет от стратегических бомбардировщиков Ту-95. Но на данный момент пуски ракет предварительно не подтверждены. В воздушном пространстве Украины ракеты не отслеживаются".