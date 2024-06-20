Укренерго: Внаслідок масованої атаки росіян пошкоджені об’єкти енергосистеми в 4-х областях
Четвер, 20 червня 2024, 06:46
Укренерго повідомило, що вночі 20 червня внаслідок атаки росіян пошкоджень зазнали об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях України.
Джерело: Укренерго
Деталі: Національна енергетична компанія зазначила, що пошкоджене обладнання об’єктів енергетичної інфраструктури у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях.
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"Наслідки уточнюються", – додали в Укренерго.