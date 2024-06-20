Укрэнерго: В результате массированной атаки россиян повреждены объекты энергосистемы в 4-х областях
Четверг, 20 июня 2024, 06:46
Укрэнерго сообщило, что ночью 20 июня в результате атаки россиян повреждения получили объекты гражданской энергетической инфраструктуры в четырех областях Украины.
Источник: Укрэнерго
Детали: Национальная энергетическая компания отметила, что повреждено оборудование объектов энергетической инфраструктуры в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской областях.
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"Последствия уточняются", – добавили в Укрэнерго.