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Укрэнерго: В результате массированной атаки россиян повреждены объекты энергосистемы в 4-х областях

Ольга ГлущенкоЧетверг, 20 июня 2024, 06:46
Укрэнерго: В результате массированной атаки россиян повреждены объекты энергосистемы в 4-х областях
иллюстративное фото Getty Images

Укрэнерго сообщило, что ночью 20 июня в результате атаки россиян повреждения получили объекты гражданской энергетической инфраструктуры в четырех областях Украины.

Источник: Укрэнерго

Детали: Национальная энергетическая компания отметила, что повреждено оборудование объектов энергетической инфраструктуры в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской областях.

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"Последствия уточняются", – добавили в Укрэнерго.

Темы: энергетикавойнаШахед
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