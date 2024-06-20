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Повітряна атака РФ 20 червня: ППО знищила 5 із 9 ворожих ракет та всі 27 "Шахедів"

Валентина РоманенкоЧетвер, 20 червня 2024, 07:20
Повітряна атака РФ 20 червня: ППО знищила 5 із 9 ворожих ракет та всі 27 Шахедів
ілюстрація Повітряних сил

В ніч на четвер 20 червня Росія завдала чергового комбінованого удару по Україні: протиповітряна оборона знищила 5 ворожих ракет із 9 запущених та всі дрони-камікадзе.

Джерело: командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук

Деталі: В ніч на 20 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА типу Shahed.

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Усього ворог застосував 9 ракет різних типів та 27 ударних БпЛА:

- 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – повітряний простір над акваторією Каспійського моря);

- 3 балістичні ракети "Іскандер-М" (із Воронезької обл. – РФ);

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- 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору над акваторією Азовського моря);

- 27 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 (район пусків – Приморсько-Ахтарськ – РФ).

Ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури. Основний напрямок удару – схід України, зокрема Дніпропетровщина.

Повітряний напад противника відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ Повітряних сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 32 повітряні цілі:

- 4 крилаті ракет Х-101/Х-555;

- 1 керовану авіаційну ракету Х-59;

- 27 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях, зазначив командувач ПС.

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