Воздушная атака РФ 20 июня: ПВО уничтожила 5 из 9 вражеских ракет и все 27 "Шахедов"

В ночь на четверг 20 июня Россия нанесла очередной комбинированный удар по Украине: противовоздушная оборона уничтожила 5 вражеских ракет из 9 запущенных и все дроны-камикадзе.

Источник: командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук

Детали: В ночь на 20 июня 2024 года российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БпЛА типа Shahed.

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Всего враг применил 9 ракет различных типов и 27 ударных БпЛА:

- 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков - воздушное пространство над акваторией Каспийского моря);

- 3 баллистические ракеты "Искандер-М" (из Воронежской обл. - РФ);

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- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из воздушного пространства над акваторией Азовского моря);

- 27 ударных БпЛА типа Shahed-131/136 (район пусков - Приморско-Ахтарск - РФ).

Враг атаковал объекты критической инфраструктуры. Основное направление удара - восток Украины, в частности Днепропетровщина.

Воздушное нападение противника отражали истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и средства РЭБ Воздушных сил, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты 32 воздушные цели:

- 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555;

- 1 управляемая авиационная ракета Х-59;

- 27 ударных БпЛА типа Shahed-131/136.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Полтавской и Винницкой областях, отметил командующий ВС.