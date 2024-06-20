Дрони атакували нафтобазу в Тамбовській області РФ: горить резервуар − росЗМІ
Четвер, 20 червня 2024, 08:15
Губернатор Тамбовської області РФ Максим Єгоров повідомив про атаку дронів у двох округах, на одній нафтобазі виникла пожежа.
Джерело: російське пропагандистське видання РБК, російські Telegram-канали
Деталі: Повідомляють, що горить резервуар Платонівської нафтобази в Рассказовському муніципальному окрузі. Уламки ще одного безпілотника виявили в Первомайському муніципальному окрузі. За словами Єгорова, дрон нібито вибухнув у повітрі, постраждалих немає.
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За даними Telegram-каналу Mash, Платонівську нафтобазу атакували щонайменше три українські дрони-камікадзе.
Дрони атакували нафтобазу в Тамбовській області Росії: горить резервуар. Відео з Telegram-каналу Mash pic.twitter.com/1gqwSMiObu— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 20, 2024
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Раніше російські телеграм-канали повідомили, що безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї, а також нафтобазу в Адигеї. Пізніше губернатор Адигеї підтвердив цю інформацію.
- Вранці російське пропагандистське видання РИА Новости повідомило, що засоби російської ППО за ніч нібито перехопили і знищили 15 українських безпілотників над Адигеєю, Кубанню, Брянською, Ростовською, Бєлгородською та Орловською областями.