Дроны атаковали нефтебазу в Тамбовской области РФ: горит резервуар − росСМИ

Губернатор Тамбовской области РФ Максим Егоров сообщил об атаке дронов в двух округах, на одной нефтебазе возник пожар.

Источник: российское пропагандистское издание РБК, российские Telegram-каналы

Детали: Сообщается, что горит резервуар Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе. Обломки еще одного беспилотника обнаружили в Первомайском муниципальном округе. По словам Егоров, дрон якобы взорвался в воздухе, пострадавших нет.

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фото Из Telegram-канала Astra

По данным Telegram-канала Mash, Платоновскую нефтебазу атаковали минимум три украинских дрона-камикадзе.

Дрони атакували нафтобазу в Тамбовській області Росії: горить резервуар. Відео з Telegram-каналу Mash pic.twitter.com/1gqwSMiObu — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 20, 2024

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