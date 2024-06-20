Дроны атаковали нефтебазу в Тамбовской области РФ: горит резервуар − росСМИ
Четверг, 20 июня 2024, 08:15
Губернатор Тамбовской области РФ Максим Егоров сообщил об атаке дронов в двух округах, на одной нефтебазе возник пожар.
Источник: российское пропагандистское издание РБК, российские Telegram-каналы
Детали: Сообщается, что горит резервуар Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе. Обломки еще одного беспилотника обнаружили в Первомайском муниципальном округе. По словам Егоров, дрон якобы взорвался в воздухе, пострадавших нет.
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По данным Telegram-канала Mash, Платоновскую нефтебазу атаковали минимум три украинских дрона-камикадзе.
Дрони атакували нафтобазу в Тамбовській області Росії: горить резервуар. Відео з Telegram-каналу Mash pic.twitter.com/1gqwSMiObu— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 20, 2024
Предыстория:
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- Ранее российские телеграм-каналы сообщили, что беспилотники атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае, а также нефтебазу в Адыгее. Позже губернатор Адыгеи подтвердил эту информацию.
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