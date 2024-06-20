Міноборони Румунії проти передачі Україні Patriot, але рішення ще не прийняте

Верховна рада національної оборони Румунії 20 червня планує ухвалити рішення щодо передачі системи Patriot Україні, але румунське Міноборони проти цього.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Euractiv

Деталі: Повідомляється, що президент Румунії Клаус Йоганніс отримав доповідь Міноборони і в ній нібито сказано, що зараз невдалий час для відправки системи Patriot в Україну.

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Видання підкреслює, що остаточне рішення все ж за радою нацоборони, як очолює Йоганніс.

Очікують, що на засіданні ради відбудуться складні дискусії між політичними і військовими лідерами.

Співрозмовники видання вважають, що рада може схвалити відправку Patriot, якщо зможе гарантувати, що ППО Румунії не постраждає.

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Раніше міністр оборони Румунії Анджел Тилвар неодноразово виступав проти передання цієї системи ППО Україні, бо він вважає Patriot "незамінним для захисту національної території".

Прем'єр-міністр Марчел Чолаку також говорив, що Румунія зараз не має достатньої кількості систем Patriot. Проте він визнав, що "розміщення системи в Україні може потенційно принести користь обороні Румунії", хоча це залишається "стратегічним рішенням, яке має як плюси, так і мінуси".

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