Міноборони Румунії проти передачі Україні Patriot, але рішення ще не прийняте
Верховна рада національної оборони Румунії 20 червня планує ухвалити рішення щодо передачі системи Patriot Україні, але румунське Міноборони проти цього.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Euractiv
Деталі: Повідомляється, що президент Румунії Клаус Йоганніс отримав доповідь Міноборони і в ній нібито сказано, що зараз невдалий час для відправки системи Patriot в Україну.
Видання підкреслює, що остаточне рішення все ж за радою нацоборони, як очолює Йоганніс.
Очікують, що на засіданні ради відбудуться складні дискусії між політичними і військовими лідерами.
Співрозмовники видання вважають, що рада може схвалити відправку Patriot, якщо зможе гарантувати, що ППО Румунії не постраждає.
Раніше міністр оборони Румунії Анджел Тилвар неодноразово виступав проти передання цієї системи ППО Україні, бо він вважає Patriot "незамінним для захисту національної території".
Прем'єр-міністр Марчел Чолаку також говорив, що Румунія зараз не має достатньої кількості систем Patriot. Проте він визнав, що "розміщення системи в Україні може потенційно принести користь обороні Румунії", хоча це залишається "стратегічним рішенням, яке має як плюси, так і мінуси".
Передісторія:
- Переговори про можливе надання Україні системи Patriot розпочалися на початку травня, коли президент Йоганніс обговорив це питання з президентом США Джо Байденом під час візиту до Сполучених Штатів.
- У травні Йоганніс підкреслив, що "для Румунії неприйнятно залишатися без протиповітряної оборони" і наполягав на тому, що "якщо Румунія від чогось відмовляється, вона повинна отримати щось натомість".
- На той час Румунія мала лише одну активну систему Patriot, але 14 червня була введена в експлуатацію друга система, третя очікується до кінця року, а четверта – на початку наступного року.
- Румунія заплатила 4 мільярди доларів за сім систем Patriot, чотири з яких вже поставлені Сполученими Штатами, а решта три мають прибути до 2027 року.