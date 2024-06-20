Минобороны Румынии против передачи Украине Patriot, но решение еще не принято

Верховный совет национальной обороны Румынии 20 июня планирует принять решение о передаче системы Patriot Украине, но румынское Минобороны против этого.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv

Детали: Сообщается, что президент Румынии Клаус Йоханнис получил доклад Минобороны и в нем якобы сказано, что сейчас неудачное время для отправки системы Patriot в Украину.

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Издание подчеркивает, что окончательное решение все же за советом нацобороны, который возглавляет Йоханнис.

Ожидается, что на заседании совета состоятся сложные дискуссии между политическими и военными лидерами.

Собеседники издания считают, что совет может одобрить отправку Patriot, если сможет гарантировать, что ПВО Румынии не пострадает.

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Ранее министр обороны Румынии Анджел Тилвар неоднократно выступал против передачи этой системы ПВО Украине, потому что он считает Patriot "незаменимым для защиты национальной территории".

Премьер-министр Марчел Чолаку также говорил, что Румыния сейчас не имеет достаточного количества систем Patriot. Однако он признал, что "размещение системы в Украине может потенциально принести пользу обороне Румынии", хотя это остается "стратегическим решением, которое имеет как плюсы, так и минусы".

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