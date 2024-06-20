Минобороны Румынии против передачи Украине Patriot, но решение еще не принято
Верховный совет национальной обороны Румынии 20 июня планирует принять решение о передаче системы Patriot Украине, но румынское Минобороны против этого.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv
Детали: Сообщается, что президент Румынии Клаус Йоханнис получил доклад Минобороны и в нем якобы сказано, что сейчас неудачное время для отправки системы Patriot в Украину.
Издание подчеркивает, что окончательное решение все же за советом нацобороны, который возглавляет Йоханнис.
Ожидается, что на заседании совета состоятся сложные дискуссии между политическими и военными лидерами.
Собеседники издания считают, что совет может одобрить отправку Patriot, если сможет гарантировать, что ПВО Румынии не пострадает.
Ранее министр обороны Румынии Анджел Тилвар неоднократно выступал против передачи этой системы ПВО Украине, потому что он считает Patriot "незаменимым для защиты национальной территории".
Премьер-министр Марчел Чолаку также говорил, что Румыния сейчас не имеет достаточного количества систем Patriot. Однако он признал, что "размещение системы в Украине может потенциально принести пользу обороне Румынии", хотя это остается "стратегическим решением, которое имеет как плюсы, так и минусы".
Предыстория:
- Переговоры о возможном предоставлении Украине системы Patriot начались в мае, когда президент Йоханнис обсудил этот вопрос с президентом США Джо Байденом во время визита в Соединенные Штаты.
- В мае Йоханнис подчеркнул, что "для Румынии неприемлемо оставаться без противовоздушной обороны" и настаивал на том, что "если Румыния от чего-то отказывается, она должна получить что-то взамен".
- В то время Румыния имела только одну активную систему Patriot, но 14 июня была введена в эксплуатацию вторая система, третья ожидается до конца года, а четвертая – в начале следующего года.
- Румыния заплатила 4 млрд долларов за семь систем Patriot, четыре из которых уже поставлены Соединенными Штатами, а остальные три должны прибыть до 2027 года.