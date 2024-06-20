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Минобороны Румынии против передачи Украине Patriot, но решение еще не принято

Ирина Балачук, Кристина БондареваЧетверг, 20 июня 2024, 09:46
Минобороны Румынии против передачи Украине Patriot, но решение еще не принято
Patriot. Фото иллюстративное с сайта novynarnia.com

Верховный совет национальной обороны Румынии 20 июня планирует принять решение о передаче системы Patriot Украине, но румынское Минобороны против этого.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv

Детали: Сообщается, что президент Румынии Клаус Йоханнис получил доклад Минобороны и в нем якобы сказано, что сейчас неудачное время для отправки системы Patriot в Украину.

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Издание подчеркивает, что окончательное решение все же за советом нацобороны, который возглавляет Йоханнис.

Ожидается, что на заседании совета состоятся сложные дискуссии между политическими и военными лидерами.

Собеседники издания считают, что совет может одобрить отправку Patriot, если сможет гарантировать, что ПВО Румынии не пострадает.

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Ранее министр обороны Румынии Анджел Тилвар неоднократно выступал против передачи этой системы ПВО Украине, потому что он считает Patriot "незаменимым для защиты национальной территории".

Премьер-министр Марчел Чолаку также говорил, что Румыния сейчас не имеет достаточного количества систем Patriot. Однако он признал, что "размещение системы в Украине может потенциально принести пользу обороне Румынии", хотя это остается "стратегическим решением, которое имеет как плюсы, так и минусы".

Предыстория:

  • Переговоры о возможном предоставлении Украине системы Patriot начались в мае, когда президент Йоханнис обсудил этот вопрос с президентом США Джо Байденом во время визита в Соединенные Штаты.
  • В мае Йоханнис подчеркнул, что "для Румынии неприемлемо оставаться без противовоздушной обороны" и настаивал на том, что "если Румыния от чего-то отказывается, она должна получить что-то взамен".
  • В то время Румыния имела только одну активную систему Patriot, но 14 июня была введена в эксплуатацию вторая система, третья ожидается до конца года, а четвертая – в начале следующего года.
  • Румыния заплатила 4 млрд долларов за семь систем Patriot, четыре из которых уже поставлены Соединенными Штатами, а остальные три должны прибыть до 2027 года.

Темы: РумынияПВОпомощь Украине
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